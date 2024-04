Sprzątali brzeg rzeki, znaleźli list w butelce sprzed lat. Szukają nadawców

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej w Kiszewie (Wielkopolska) odnaleźli list w butelce. Został napisany 17 lat temu i przepłynął rzeką 150 kilometrów. Choć nadawcy zostawili adres, to jest on nieaktualny.

Z całą klasą zbierali śmieci pozostawione przez inne osoby. Tych – niestety – nie brakowało. - Najwięcej zebraliśmy szkła, było go bardzo dużo. W wodzie było też bardzo dużo plastiku, co pokazuje że ludzie nie troszczą się o środowisko. Najróżniejsze rzeczy można było tam znaleźć, nawet w trawach było dużo śmieci, bo jeszcze niedawno Warta miała wysoki poziom - mówi Emilia, uczennica ósmej klasy.

List starszy niż uczniowie

List został napisany 17 lat temu. "Drogi znalazco! już wiesz jak mamy na imię, napisz do nas - bardzo byśmy chcieli. Wątpimy, że do kogoś dojdzie ta kartka. Jeżeli ją dostałeś/aś napisz do nas list" – odczytali.

List napisano w Pyzdrach, co oznacza, że przepłynął on Wartą około 150 kilometrów. Niestety, podanej w liście ulicy Przedszkolnej w Pyzdrach nie ma. Stąd uczniowie próbują w inny sposób dotrzeć do autorów listu. Udostępnilli posty na wszystkich socialmediach, porozsyłali do znajomych i mają nadzieję, że uda się im skontaktować z autorami listu