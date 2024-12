Uderzyli w sześć samochodów. Obaj pijani, przesiadali się za kierownicą

czytaj dalej

Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przyniosła do studia TVN24 umowę na zakup odzieży patriotycznej od firmy Red is Bad przez Muzeum II Wojny Światowej, którym w czasie jej podpisania kierował Karol Nawrocki. Szef firmy Red is Bad Paweł Sz. usłyszał zarzuty udziału w grupie przestępczej i przebywa w areszcie. - Będę rozliczała każdą złotówkę PiS-u, która była wydawana z pieniędzy publicznych - zapowiedziała Pomaska. Błażej Poboży, doradca prezydenta, oskarżał, że KO sieje "fejki" i "dezinformuje", bo "boi się" Nawrockiego.