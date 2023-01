Karetka na sygnale zderzyła się z innym samochodem. Oba pojazdy wpadły w poślizg

Do kolizji karetki pogotowia ratunkowego z samochodem osobowym doszło w sobotę około południa na skrzyżowaniu ulic Libelta i Kościuszki w Poznaniu. Na oblodzonej jezdni oba pojazdy wpadły w poślizg, a ich kierowcy nie potrafili uniknąć kolizji.

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Libelta i Kościuszki w Poznaniu

Pogotowie: kierowca samochodu osobowego nie potrafił wyhamować

Jak poinformował Jakub Wakuluk z biura prasowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ambulans jadący na sygnale po pacjenta zwolnił przed wjazdem na skrzyżowanie, przy czym wpadł w lekki poślizg. W tym samym czasie inny kierowca także wpadł w poślizg i nie zdążył wyhamować przed wjazdem na skrzyżowanie. Doszło do kolizji - samochód wjechał w bok karetki.

- W wypadku nikomu nic się nie stało, jednak karetka jest wyłączona z użytkowania - powiedział Wakaluk reporterowi TVN24. Ambulans musiał został odholowany do serwisu, a ratownicy wrócili do bazy i przesiedli się do innego pojazdu.