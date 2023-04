Dwie dziewczynki nie żyją, ich matka trafiła do szpitala. Śledztwo w kierunku zabójstwa

Dwie dziewczynki, których ciała znaleziono w domu w Kobylej Górze, zostały najprawdopodobniej zamordowane - wynika z ustaleń prokuratury. Ich matce udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa. Prokuratorzy po sekcji zwłok dzieci zdecydują o ewentualnych zarzutach.

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do strażaków w Ostrzeszowie w woj. wielkopolskim w czwartek (20 kwietnia) po godzinie 12. Na numer alarmowy zadzwonił ojciec dzieci. Ze zgłoszenia wynikało, że po powrocie do domu znalazł ciało jednej z córek i żony.

Nie żyją dwie dziewczynki, ich matka trafiła do szpitala

Po zakończeniu akcji ratowniczej przekazano, że zgon stwierdzono u dwóch dziewczynek w wieku dziewięciu i 13 lat. Ich matce udało się przywrócić czynności życiowe. Kobietę zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śledztwo prokuratury i działania policji

- Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratorów z prokuratury w Ostrzeszowie oraz prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Kaliszu przeprowadzali oględziny. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu skierował tam także naszych ekspertów z Poznania, byli to funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego kryminalnego, a także dwóch ekspertów z laboratorium kryminalistycznego - przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. - Ekipa śledcza pracowała na miejscu przez wiele godzin, zostało zabezpieczonych dużo śladów, które są aktualnie analizowane. Niezależnie od tego również są prowadzone działania procesowe związane z ustaleniem wszelkich okoliczności pod kątem tego, co wydarzyło się w tym domu i doprowadziło do takiej tragedii - dodał.