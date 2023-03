Woda nadaje się do picia, ale po przegotowaniu. Sytuacja w Wejherowie po skażeniu wraca do normy

Dziewięć dni od wykrycia bakterii w części systemu zaopatrującego Wejherowo (woj. pomorskie), sanepid podjął decyzję o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia po przegotowaniu. Bez dostępu do bieżącej wody było około pięć tysięcy mieszkańców.

- Po przeanalizowaniu wyników badań wody, patrząc na działania naprawcze i ich plany, podjęliśmy decyzje o tym, że woda w tej strefie nadaje się do picia po przegotowaniu - w czwartek popołudniu poinformował Zdzisław Westa, p.o. dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

Przez osiem dni część mieszkańców Wejherowa było pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Byli zmuszeni czerpać ją z podstawionych beczkowozów podstawionych przez PEWiK.

"W zbiorowym systemie zaopatrzenia w wodę miasta Wejherowa prowadzone są w dalszym ciągu intensywne czynności z zakresu płukania i dezynfekcji" - brzmiał komunikat zamieszczony we wtorek na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni (PEWiK Gdynia), będącego administratorem sieci.

Woda w części wodociągu publicznego w Wejherowie wciąż nie nadawała się do spożycia oraz celów gospodarczych. Nadawała się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Ograniczeniem w korzystaniu z wody do celów spożywczych objętych było około pięć tysięcy mieszkańców.