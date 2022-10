Sąd biskupi uniewinnił księdza pedofila, ofiara domagała się odszkodowania. Jest wyrok

Mariusz Milewski, ofiara księdza Jarosława P. - skazanego prawomocnie za wielokrotne wykorzystanie seksualne mężczyzny, gdy ten był jeszcze dzieckiem - wytoczył proces Kurii Diecezjalnej w Toruniu. Chciał miliona złotych zadośćuczynienia za swoje krzywdy. Sąd przyznał mu 600 tysięcy złotych. Wcześniej sąd biskupi w swoim postępowaniu traktował go jako "wspólnika w grzechu cudzołóstwa", a następnie księdza P. uniewinnił, uznając, że Milewski kłamie dla pieniędzy.

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w sprawie Mariusza Milewskiego, który domagał się miliona złotych zadośćuczynienia od Kurii Diecezjalnej w Toruniu za to, że - jako ministrant - był przez lata wykorzystywany seksualnie przez proboszcza w parafii św. Jakuba w Ostrowitem w województwie warmińsko-mazurskim.

- Droga była bardzo kręta i wyboista. 10 lat wyjęte z życia. Przede wszystkim przyznanie przed samym sobą, co się stało, potem opowiedzenie tego wszystkiego i walka o sprawiedliwość. Gdybym miał jeszcze raz tę drogę przechodzić, to podejrzewam, że psychicznie nie dałbym rady. To bardzo ciężka, traumatyczna droga - mówił Milewski jeszcze przed rozprawą.