Nie miał prawa wsiąść za kierownicę, śmiertelnie potrącił 11-letniego Kacpra. Sąd obniżył mu wyrok

Stanisław G. miał 0,42 promila alkoholu w organizmie, nigdy nie posiadał prawa jazdy, objęty był sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, a jego samochód nie miał ważnych badań technicznych. Mężczyzna potrącił śmiertelnie 11-letniego Kacpra. Do więzienia - decyzją Sądu Okręgowego we Włocławku - pójdzie tylko na rok. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok apelacyjny zapadł w środę przed sądem we Włocławku. Stanisław G. został skazany na rok więzienia. To niższa kara niż ta wymierzona przez sąd pierwszej instancji. Ten wcześniej skazał mężczyznę na dwa lata więzienia.

Stanisław G. odpowiadał przed sądem za to, że w lipcu 2015 roku w miejscowości Steklinek (woj. kujawsko-pomorskie) śmiertelnie potrącił 11-letniego Kacpra. W momencie wypadku 20-letni wówczas Stanisław G. miał 0,42 promila alkoholu w organizmie, nigdy nie posiadał prawa jazdy, objęty był sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, a jego samochód nie miał ważnych badań technicznych.

Jeden sąd go uniewinnił, drugi skazał na więzienie

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Rejonowego w Lipnie po trzech latach od wypadku. Ten pod koniec listopada 2018 roku uniewinnił oskarżonego. Sąd uznał wtedy, że do wypadku doszło z winy chłopca, który miał wjechać rowerem pod koła auta prowadzonego przez Stanisława G. Wtedy sąd nie wziął pod uwagę tego, że kierowca miał 0,42 promila alkoholu we krwi, ponieważ stwierdził, że za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu mężczyzna został ukarany w odrębnym postępowaniu. Przed wypadkiem Stanisław G. był już karany za jazdę pod wpływem alkoholu i miał sądowy zakaz siadania za kierownicą.