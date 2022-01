Starogard Gdański. Nie żyje dwumiesięczne niemowlę. Pięć osób, w tym rodzice dziecka, z zarzutami

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci dwumiesięcznej dziewczynki ze Starogardu Gdańskiego (Pomorskie). Rodzice dziecka usłyszeli już zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oprócz nich zatrzymano też trzy inne osoby z tej rodziny, które podejrzane są o nieudzielenie pomocy. Matka dziewczynki trafiła do aresztu, prokuratura złożyła też wniosek o aresztowanie ojca.

Dwumiesięczna dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala w czwartek. Lekarzom nie udało się jej uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Starogardzie Gdańskim. Jak przekazał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, łącznie zatrzymanych zostało pięć osób, w tym matka dziecka 22-letnia Karolina P. oraz jej konkubent, a zarazem ojciec dziecka 23-letni Dominik P.

Dodał, że pozostałe trzy osoby, które zostały zatrzymane to również członkowie rodziny. - Usłyszały one zarzut z artykułu 162 paragraf 1 kk, czyli nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Grozi im do trzech lat więzienia. Wobec tych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe, między innymi dozór policji - dodał.