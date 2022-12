Policyjny pies tropiący i namiot przy dawnej Zatoce Sztuki w Sopocie

czytaj dalej

Myślę, że to jest słuszne. Zastanawiam się, dlaczego tak późno, ponieważ były informacje, że groźby w stosunku do pana premiera Donalda Tuska były już od pewnego czasu - mówiła w "Faktach po Faktach" senatorka Gabriela Morawska-Stanecka, komentując objęcie szefa PO ochroną Służby Ochrony Państwa. Była policjantka, obecnie posłanka Magdalena Sroka stwierdziła, że jeżeli te informacje rzeczywiście docierają z policji, to są one na pewno realne i chodzi o "zagrożenie dla życia, zdrowia Donalda Tuska".