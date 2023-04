Majówka w Trójmieście. Gdzie się wybrać podczas długiego weekendu?

Trójmiasto zaoferuje podczas tegorocznej majówki mnóstwo atrakcji zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Długi weekend to okazja do obejrzenia ciekawych spektakli, pójścia na koncert czy wzięcia udziału w innych ciekawych wydarzeniach. Podpowiadamy, co się dzieje w majówkę w Trójmieście.

Majówka w 2023 roku rozpoczyna się w piątek 28 kwietnia i potrwa do 3 maja (środa). To okres, który co roku przyciąga do Trójmiasta tysiące turystów i mieszkańców, którzy chcą skorzystać z licznych atrakcji kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. W tym czasie organizowane są festiwale, koncerty, spektakle teatralne oraz różnego rodzaju imprezy plenerowe. W Trójmieście majówka to także doskonała okazja do wypoczynku nad morzem, spacerów po urokliwych parkach oraz odkrywania specjałów lokalnej kuchni.

Majówka 2023 w Gdańsku i Gdyni. Wyścigi, giganci kina i "pakt przy dźwiękach głośnika"

Mocny repertuar na majówkę przygotowała Polsat Plus Arena Gdynia. Zadowoli zarówno miłośników kina i muzyki filmowej, jak również fanów hip-hopu, wracający z nostalgią do piosenek Paktofoniki.

Długi weekend dla melomanów rozpocznie się w piątek 28 kwietnia wraz z Koncertem Muzyki Filmowej. To pierwszy w Polsce koncert tego typu poświęcony gigantom współczesnej muzyki filmowej: Hansowi Zimmerowi, Johnowi Williamsowi i Ennio Morricone. Kompozytorzy napisali łącznie muzykę do ponad 330 filmów, otrzymali 83 nominacje do Oscara w kategorii najlepsza muzyka filmowa, zdobywając 13 statuetek. Podczas prawie dwugodzinnego widowiska, blisko 100-osobowa Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Macieja Sztora, wykona najbardziej znane utwory kompozytorów z m.in. filmów takich jak: Batman, Incepcja, Piraci z Karaibów, Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars czy Cinema Paradiso. Całość widowiska dopełni specjalnie przygotowana projekcja świateł. Wejściówki w cenie od 129 do 249 złotych.

Dzień później, o 21, ponad 22 latach od premiery albumu Kinematografia legendarna PAKTOFONIKA po raz pierwszy wystąpi w Trójmieście. Rahim i Fokus w trakcie dwugodzinnego show oprawionego niezwykłą wizualizacją, przeniosą publiczność w czasy, do których każdy wraca z nutką sentymentu. Zwrotki Magika zarapują zaproszeni goście, a wśród nich między innymi Abradab, Gutek, Bisz i Marcin Kowalczyk, który wcielił się w rolę rapera w filmie z 2012 roku "Jesteś Bogiem". Bilety do kupienia za 179 złotych.

Niezwykłe wydarzenie na majówkę przygotowała także gdańska Polsat Plus Arena. 29 kwietnia o godzinie 10 w Trójmieście zawita wyścig na 1/8 mili, czyli Street Meeting Race. 100 sportowych pojazdów i ich drifterskie zmagania zapewnią widzom niezapomniane emocje. Bilety w cenie 29 i 19 złotych. Dzieci do lat 7 - wstęp wolny.

Majówka 2023 w Gdyni. "Pan Disney" i "Coś się psuje"

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 28 kwietnia i 29 kwietnia zaprasza na kolorowe, rozśpiewane i roztańczone, radosne koncerty piosenek z filmów Walta Disneya. Razem z Elzą na scenie pojawią się Arielka, Aladyn, Pocahontas i inne disneyowskie postaci, wspólnie z którymi dorosła i dziecięca publika będzie mogła zaśpiewać swoje ulubione hity. Bilety na Pana Disneya do nabycia w cenie 60 i 45 złotych.

W tych samych dniach dorosłych widzów z pewnością zainteresuje również zeszłoroczna nowość: Something Rotten, czyli coś się psuje, opowiadająca o przygodach dwóch braci Spodek (the Bottom Brothers), którzy usiłują zrobić karierę na scenie teatralnej u schyłku XVI wieku. Niestety, natrafiają wprost na cieszącego się ogromną popularnością Szekspira, więc ich szanse w show-businessie nie wyglądają zbyt optymistycznie. Ceny biletów: 80-170 zł.

Majówka 2023 w Gdańsku. Od Straussa do Metalliki

Niezwykle różnorodny repertuar na majówkę przygotowała Filharmonia Bałtycka. W sobotę 29 kwietnia o godzinie 18 zaprasza na Wielką Galę Johann Strauss Show, muzyczną podróż do baśniowej krainy walca. Dla publiczności, oprócz znakomitych solistów, zagra jedna z najlepszych orkiestr świata, osławiona Orkiestra Filharmonii Lwowskiej. Podczas koncertu słuchacze usłyszą cudowne walce, zabawne polki oraz najpopularniejsze fragmenty znanych operetek, takich jak choćby Zemsta nietoperza, Baron cygański, Wiedeńska krew, Noc w Wenecji. Bilety od 100 do 150 zł.

Dzień później, o godz. 19.30, na scenie Filharmonii wystąpi jeden z najlepszych coverbandów Metalliki na świecie. W skład projektu wchodzi czteroosobowy zespół oraz orkiestra symfoniczna "Orion". Muzycy zagrają największe przeboje Metalliki w symfonicznych aranżacjach wykonanych tak jak na słynnej płycie "Metallica S&M". To blisko dwie godziny klasyki rocka i metalu w niezwykłym wydaniu. W zależności od wybranych miejsc na widowni, bilety do nabycia w cenie od 140 do 170 złotych.

Majówka 2023 w Trójmieście. Coś dla młodzieży i "starszyzny"

Julia Rocka to wschodząca gwiazda polskiej sceny, doskonale znana osobom obecnym na TikToku. 29 kwietnia zaprasza do Gdańska na swoją pierwszą trasę koncertową. 29 kwietnia artystka zamieni scenę teatralną na tą w Parlamencie, by zabrać słuchaczy w podróż po swoim debiutanckim albumie, będący nieszablonowym połączeniem popu, urbanu oraz muzyki alternatywnej. Bilety w cenie 89 złotych.

Akustyczny koncert Lady Pank to z kolei pozycja obowiązkowa dla fanów pierwszego albumu zespołu, który przeszedł do historii polskiego rocka. 28 kwietnia w Ergo Arenie zespół zaprezentuje zarówno utwory z płyty LP1 jak i pozostałe przeboje, których ma na swoim koncie dziesiątki.

Koncertowi towarzyszyć będzie oprawa nawiązująca do okresu, kiedy Lady Pank zaczynało swoją burzliwą karierę czyli do lat 80. Nie zabraknie niespodzianek i zaskoczeń, którymi zespół Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza rzadko rozpieszcza swoich fanów. Lady Pank - MTV Unplugged rozpocznie się o godz. 19.30. Bilety w cenie od 110 do 170 zł.

Majówka 2023 w Trójmieście. Król, czarnoksiężnik i szelmowski lis

Trójmiejskie instytucje nie zapomniały też o najmłodszych entuzjastach wydarzeń kulturalnych. W dniach 28-30 kwietnia oraz 3 maja na deskach Starej Apteki rządzić będzie szczwany lis. Reżyserka spektaklu Szelmostwa Lisa Witalisa twierdzi jednak, że to widowisko nie tylko dla dzieci.

- Zabawna i przejmująca historia rudego szelmy, który obejmuje urząd prezydenta leśnych zwierząt, to w rzeczywistości błyskotliwa satyra polityczna - mówi Joanna Zdara.

Bilety w cenie 25 i 30 zł do nabycia na internetowej stronie Teatru Wybrzeże.

To jednak nie koniec teatralnych wydarzeń przeznaczonych dla dzieci. 29 kwietnia Teatr Miniatura zaprasza do obejrzenia Czarnoksiężnika z krainy Oz w lalkowym wydaniu. Ceny biletów oscylują wokół 28-35 zł

Do świata pełnego dziwów i czarów, gdzie czarno-złote jezioro oraz pływające w nim kolorowe ryby skrywają tajemnice, o jakich słyszeliście tylko w baśniach zaprasza również Teatr Stajnia Pegaza. 30 kwietnia w Teatrze Gdynia Główna wystawia Tajemnicę Króla Wysp Hebanowych. Spektakl rozpocznie się w samo południe. Wejściówki w cenie 40 złotych.

Majówka 2023 w Sopocie. Feta na 200-lecie kurortu

Podczas tegorocznej majówki w Sopocie odbędą się pikniki, gry miejskie, pokazy teatralne, występy muzyczne, warsztaty, zajęcia i turnieje sportowe. Tegoroczna majówka wpisuje się w cykl wydarzeń z okazji 200-lecia kurortu.

Musicale Świata w Altanie Kollatha w parku Północnym wykonają artyści ze Studia Piosenki Metro Sopot. Koncert odbędzie się w godzinach 14-15.30., a godzinie 15 na skwerze Kuracyjnym odbędą się pokazy szczudlarskie.

O godzinie 15.45 w muszli koncertowej na molo odbędzie się wspólne śpiewanie "Ody do Radości" z okazji 19. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, a o godzinie 16., również w muszli, koncert rozpocznie grupa Wonder Band z Irkiem Wojtczakiem, pod batutą Aleksandry Tomaszewskiej. O godzinie 17.30 na scenę w muszli koncertowej wyjdą Jazz Nojz Sound System Dj & Jazzman’s. Natomiast w sali PFK na terenie Opery Leśnej o godzinie 18.00 wspólnie wystąpią Polska Filharmonia Kameralna Sopot i Grupa MoCarta.

Bilety w cenie 80 zł (normalny), 60 zł (ulgowy) do nabycia online na interticket.pl, w punktach stacjonarnych Informacji Turystycznej w Sopocie oraz – w miarę dostępności miejsc – na godzinę przed koncertem. Bilety z Kartą Sopocką, w cenie 40 zł, do nabycia w punktach stacjonarnych Informacji Turystycznej w Sopocie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ng/tok

Źródło: TVN24