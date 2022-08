Ciężarówka z załadowaną naczepą przewróciła się na rondzie

czytaj dalej

Gdy pojawiły się informacje o wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, Monika Lisowski, pielęgniarka ze szpitala w Zagrzebiu odpoczywała po nocnym dyżurze. Kobieta, która ma polskie korzenie mimo zmęczenia wróciła, by pomagać ofiarom katastrofy. Jak relacjonuje w rozmowie z reporterką TVN24, ranni polscy pielgrzymi byli w szoku. Pytali, gdzie są i co się dzieje. - Potrzebują dużo spokoju, odpoczynku. To jest dla nich teraz najważniejsze - mówi Lisowski.