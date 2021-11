Potrącenie pieszej na pasach. Za kierownicą 18-latek

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację o potrąceniu pieszej na pasach w Lęborku na ulicy Okrzei. Jak przekazała nam aspirant Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, do zdarzenia doszło około godz. 11 na ulicy Okrzei.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem corsą 18-latek nie udzielił pierwszeństwa prawidłowo idącej pieszej na przejściu dla pieszych. Poszkodowana to 66-letnia kobieta, mieszkanka Lęborka - przekazała policjantka.

Aps. Szałkowska dodała, że kobieta została przewieziona do szpitala na badania i obserwację. – Dopiero po tym będzie można stwierdzić, czy zdarzenie będzie zakwalifikowane jako wypadek, czy kolizja. Do tego czasu 18-latek zostaje do dyspozycji policji – podkreśliła.