Sześć szkół w różnych miejscowościach i ci sami nauczyciele. Niektórzy będą dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów

Wspólny grafik na nowy rok szkolny ułożyły placówki z miejscowości: Krynica Morska, Drewnica, Stegna, Sztutowo, Mikoszewo, Nowy Dwór Gdański. Jak mówiła Alicja Zielińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej, ciężko było ułożyć plan, dlatego dyrektorzy "podzielili się nauczycielami". Dodała, że są to jedynie osoby, które same chciały pracować w ten sposób.

Nawet kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę

Najdłuższą drogę do pokonania będą mieli nauczyciele jadący z Krynicy Morskiej do Drewnicy - 40 kilometrów w jedną stronę. Najbliżej z kolei mają ci, co jadą z Krynicy Morskiej do Sztutowa - 19 kilometrów. Każdy pracownik sam opłaca swoją drogę do pracy.