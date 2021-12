Schronisko wstrzymuje adopcje w obawie przed "nietrafionym prezentem". "Zwierzę to nie zabawka"

To już kolejny rok, kiedy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Promyk w Gdańsku zawiesza adopcje przed świętami. Wydawanie psów i kotów nie będzie możliwe od piątku 17 grudnia 2021 roku do poniedziałku 3 stycznia 2022 roku. Jak zaznaczają jednak pracownicy schroniska, wizyty adopcyjne oraz praca przedadopcyjna z wybranym wcześniej zwierzakiem trwają przez cały czas.

"Zwierzę to nie zabawka"

"Fascynacja przybyciem nowego domownika szybko może minąć"

Zaleski dodaje, że umowę adopcyjną można podpisać do 16 grudnia włącznie. Należy jednak pamiętać, że przed zabraniem zwierzaka do domu trzeba przejść proces adopcyjny – poznać się z nowym podopiecznym i nauczyć jego przyzwyczajeń. Z powodu pandemii COVID-19 na wizytę adopcyjną w schronisku należy umówić się telefonicznie.

Jak dodaje, utrzymanie kota i psa jest kosztowne. - Poza karmieniem, zwierzęta trzeba regularnie szczepić, a kiedy chorują leczyć. Należy także brać pod uwagę, że być może trzeba będzie skorzystać ze szkoleń czy porad behawiorysty, co też wiąże się z niemałymi kosztami. Opieka nad adoptowanym zwierzakiem spada głównie na osoby dorosłe, a fascynacja przybyciem nowego domownika - wśród najmłodszych - szybko może minąć i staje się on nie powodem do radości, ale często niestety do ogromnej frustracji - przekazuje Zaleski.