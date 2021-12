Sarna utknęła na lodzie, na środku Martwej Wisły. Uratowali ją strażacy ochotnicy

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno poinformowali na Facebooku, że w niedzielę przed południem dostali zgłoszenie, że na środku Martwej Wisły jest uwięziona w lodzie sarna, która nie może się wydostać na brzeg. Do akcji wezwano dwa zastępy. "Po dojechaniu na miejsce i rozpoznaniu została podjęta decyzja o użyciu deski lodowej z dwoma ratownikami. Po szybkim dotarciu do zwierzęcia i ewakuowaniu go na brzeg zapadła decyzja o szybkim transporcie wycieńczonej sarny do naszej remizy" - napisali strażacy z OSP Gdańsk-Świbno.