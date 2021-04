Nie minął miesiąc, a w samym Gdańsku zgłosiły się 233 młode osoby potrzebujące wsparcia psychologów

- W przypadku osób niepełnoletnich zdecydowanie musi pojawić się opiekun prawny, to nie zawsze jest rodzic. Jeżeli przez opiekuna prawnego taki młody człowiek się zgłosi, czy zostanie zgłoszony, to zgodnie z tymi regulacjami, my jako poradnia powinniśmy w ciągu tygodnia dać możliwość przyjęcia tej osoby na pierwsze spotkanie i odbycie tego pierwszego świadczenia - mówi Mariusz Kaszubowski, dyrektor wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego w Gdańsku.