Porzucony w gdańskiej marinie jacht niszczeje od kilku lat. Został wystawiony na sprzedaż

Chętni, którzy chcą nabyć kilkudziesięcioletni jacht marki Ocean Alexander zacumowany od dziewięciu lat w gdańskiej marinie, tylko do wtorku mogą składać oferty do Gdańskiego Ośrodka Sportu. By stać się jego właścicielem, trzeba będzie zapłacić ponad 60 tysięcy złotych. Co ciekawe sam remont jachtu może kosztować nawet sześciokrotność tej sumy.

Jacht motorowy "Claudia" od dziewięciu lat jest zacumowany na przystani Sienna Grobla w Gdańsku. Jak czytamy w dokumentacji opublikowanej przez zleceniodawcę, Gdański Ośrodek Sportu, został porzucony bez opieki.

"Armator nie kontaktował się z operatorem przystani w sprawie jachtu od tamtej pory. Operator przystani utrzymywał jacht pod opieką bosmana, co doprowadziło do powstania długu za nieuregulowane opłaty postojowe. Dokonano wyceny jachtu tak, by ustalić jego aktualną wartość rynkową" - wyjaśnia Gdański Ośrodek Sportu.

Pływał pod polską banderą

Ta konkretna jednostka to model Ocean Alexander 54. Kadłub ma 16,45 m długości, 4,57 m szerokości, a zanurzenie wynosi ok. 1,45 m. Porzucony jacht nie posiada jednak numerów rejestrowych. Posiada za to strzępy bandery polskiej na maszcie.

Gdański Ośrodek Sportu wystawił na sprzedaż porzuconą jednostkę Gdański Ośrodek Sportu

"Nazwa jednostki nie występuje w rejestrze jachtów PZŻ, PRS oraz w rejestrze statków PRS. Prawdopodobnie nie był zarejestrowany w Polsce. Dokumentów żeglugowych podczas inspekcji na statku nie odnaleziono" - podaje Gdański Ośrodek Sportu.

Zaniedbany stan jachtu

Jacht niszczeje do dziś bez opieki. Gdański Ośrodek Sportu informuje, że pokłady oraz burty są silnie zabrudzone i porośnięte mchem. "Elementy drewniane są zniszczone przez wpływ warunków atmosferycznych. Powstałe nieszczelności doprowadziły do zalewania wnętrza opadami atmosferycznymi. Na dziś jacht jest zaniedbany i częściowo zniszczony" - czytamy w dokumencie.

Gdański Ośrodek Sportu wystawił na sprzedaż porzuconą jednostkę Gdański Ośrodek Sportu

Prace i dostawy niezbędnych części zostały wycenione dokładnie na 349 541 zł.

Porównanie cen jachtów

Jachty tego samego modelu jednak z różnym wyposażeniem są dostępne na rynku zagranicznym w cenach od 90 do 340 tysięcy dolarów. Na rynku krajowym nie znaleziono podobnego modelu statku. Dla porównania przyjęto jednostkę w cenie 96 tysięcy dolarów w Grecji, co po przeliczeniu na złotówki dało kwotę 412 800 zł.

Gdański Ośrodek Sportu wystawił na sprzedaż porzuconą jednostkę Gdański Ośrodek Sportu

Pomniejszając koszt sprawnego jachtu o koszt remontu otrzymano kwotę obecnej wartości jednostki, która wynosi 63 258 zł. Ofertę należy złożyć do 28 marca do Gdańskiego Ośrodka Sportu do godziny 9. Warunkiem jest jednak wcześniejsza wpłata wadium w wysokości 10 procent wartości ceny.

