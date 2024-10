czytaj dalej

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, odniósł się w mediach społecznościowych do kolejnego już wezwania go przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Ma on stawić się na przesłuchanie 4 listopada. Napisał o "niby komisji" i powołał się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, który chce zablokować działania komisji.