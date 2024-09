czytaj dalej

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open. Stany Zjednoczone przejęły samolot prezydenta Wenezueli. Z kolei w Londynie doszło do zatrzymania Michała K., byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 3 września.