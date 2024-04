Mariusz Kamiński poinformował w środę, że dostał rekomendację zarządu lubelskiego PiS, aby kandydować do Parlamentu Europejskiego. Powiedział, że "jeżeli taka oferta zostanie potwierdzona przez kierownictwo PiS", to nie wyklucza, że ją przyjmie.

Były poseł i były szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że dostał rekomendację zarządu lubelskiego PiS, aby kandydować do PE. Kamiński był pytany w radiu RMF FM, czy będzie jedynką na liście PiS na Lubelszczyźnie w wyborach do PE. - Decyzje zapadną w najbliższym czasie, rzeczywiście dostałem rekomendację zarządu wojewódzkiego, lubelskiego PiS, do kandydowania w wyborach w europarlamencie. W najbliższych dniach zapadną decyzję władz PiS w tej sprawie"- powiedział Kamiński.

Dopytywany, czy jest zainteresowany startem Kamiński odparł: "Nie wykluczam, że jeżeli taka oferta zostanie potwierdzona przez kierownictwo PiS, to ją przyjmę, bo nie chcę pozwolić wyeliminować się z życia publicznego i mam poparcie wyborców".

Według informacji PAP, Komitet Polityczny PiS w czwartek po południu będzie zatwierdzał listy kandydatów ugrupowania na wybory do PE, rejestracja list być może nastąpi w tym tygodniu. Ponadto w środę na wyjazdowym posiedzeniu zbierze się klub PiS.

Termin rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego upływa 2 maja. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca.

Mariusz Kamiński Marcin Obara/PAP/EPA

Kamiński komentuje swoje przesłuchanie

Polityk PiS był także pytany o przebieg i swoje słowa podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. - To był kolejny dzień kiedy jestem wzywany na komisje śledcze dzień po dniu - musiałem zaprotestować przeciwko temu, co na tych komisjach się dzieje, to nie są komisje śledcze (...) to, co teraz się dzieje jest karykatura komisji śledczej, to są seanse nienawiści urządzane przeciwko osobom niewygodnym dla obecnej władzy - powiedział Kamiński.

Odnosząc się do zeznań byłego posła Porozumienia Michała Wypija, Kamiński potwierdził, że było cztery lata temu spotkania dotyczące tzw. wyborów kopertowych, ale nie jest prawdą, że krzyczał na Wypija.

Przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023 oraz koordynatora służb specjalnych w latach 2015-2023 rozpoczęło się od awantury z przewodniczącym komisji Dariuszem Jońskim (KO). Szef komisji zapytał Kamińskiego, czy na jednym ze spotkań poświęconych wyborom korespondencyjnym w 2020 r. szef MSWiA "był pod wpływem środków lub substancji odurzających, czy był trzeźwy". Zadając pytanie, Joński odwołał się do zeznań byłego posła Porozumienia Michała Wypija, który powiedział przed komisją, że na spotkaniu w willi przy ul. Parkowej w Warszawie Kamiński "wpadł w furię", kiedy posłowie Porozumienia zgłaszali wątpliwości co do możliwości zorganizowania wyborów.

Kamiński do Jońskiego: jest pan świnią TVN24

- Jest pan świnią - powiedział Kamiński do Jońskiego, po czym opuścił salę. Po kilku minutach Kamiński wrócił jednak na posiedzenie komisji. Jego przesłuchanie trwało ok. pięciu godzin

Kamiński był też pytany, czy były premier Mateusz Morawiecki był podsłuchiwany Pegasusem. - Wiem, że nie był, bo nie było żadnego powodu, żeby jakakolwiek służba podsłuchiwała premiera Morawieckiego. Nie, nie był, to są po prostu zwykłe intrygi, insynuacje (...). Gdyby coś takiego miało miejsce, na pewno jako koordynator służb o tym bym wiedział - zapewnił Kamiński.

Autorka/Autor:ek

Źródło: PAP