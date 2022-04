Władysław Kosiniak-Kamysz o stopach procentowych: dramat już trwa, a to jest jego kolejny akt

czytaj dalej

Jeśli wojna będzie się przedłużać, to ryzyko przede wszystkim jest dla Ukrainy, dla jej ludzi - zwracał uwagę szef NATO Jens Stoltenberg, odpowiadając na pytanie, co przedłużająca się wojna może oznaczać dla Sojuszu. - Tak długo jak wojna trwa, istnieje ryzyko eskalacji poza teren Ukrainy - dodawał. Na osobnej konferencji wypowiadał się szef MSZ Ukrainy. - Wy zapewniacie nam wszystko, co nam potrzebne, zaś my będziemy walczyć o bezpieczeństwo nasze, ale także i wasze, żeby Putin nie miał szansy sprawdzić tego, czy artykuł piąty Traktatu Północnoatlantyckiego zadziała - mówił Dmytro Kułeba.