Tarnowskie Góry. Włamał się do sklepu; by zmylić policję, udawał manekina

Jak informuje śląska policja, w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednego z pawilonów handlowych w Tarnowskich Górach słychać było dźwięk tłuczonego szkła. Natychmiast udali się na miejsce, by sprawdzić, co się stało.

Policja: włamywał się już wcześniej

Tarnogórzanin został zatrzymany. Po sprawdzeniu wyszło na jaw, że ma on na swoim koncie więcej podobnych przestępstw. Śledczy wykazali, że odpowiada między innymi za trzy inne włamania do lokali, z których zabrał gotówkę i sprzęt elektroniczny, oraz za usiłowanie włamania do obiektów, gdzie powstrzymały go między innymi szyby antywłamaniowe.