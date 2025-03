czytaj dalej

- To jest dobra decyzja, ale pod jednym warunkiem, że cała pedagogika społeczna się zmieni - oznajmił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi premiera Donalda Tuska w sprawie przeszkoleń wojskowych. Kaczyński skomentował także propozycję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wpisania do konstytucji progu wydatków na obronność na poziomie co najmniej czterech procent PKB.