Sytuacja epidemiczna w Polsce. Profesor Krzysztof Simon o niskiej liczbie zaszczepionych

Profesor Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do obecnej sytuacji epidemicznej, stwierdził, że "wirus niewątpliwie utrwalił się w naszej populacji". Komentując przebieg procesu szczepień, powiedział, że martwi go niska liczba zaszczepionych osób, bo ona oddaje społeczne postawy. Uznał, że nie można nikogo zmuszać do szczepienia, ale osoba niezaszczepiona powinna liczyć się z możliwymi konsekwencjami.

Profesor Simon o koronawirusie: trzeba przerwać ten chocholi taniec

Profesor Simon: nie wiedziałem, że żyję w takim dziwnym społeczeństwie

Lekarz odniósł się do przebiegu procesu szczepień w Polsce. Jak mówił, każde tysiąc osób zaszczepionych dwiema dawkami "to jest 20-50 zgonów mniej". Przyznał, że martwi go niska liczba zaszczepionych osób, "bo to oddaje edukację, postawę społeczną, podejście do bliskich, dalszych, do osób chorych, szacunek do innych osób". - Nie wiedziałem, że żyję w takim dziwnym społeczeństwie, w którym podważa się pewne wartości, dla mnie podstawowe, takie jak przyzwoitość, szacunek, uczciwość - mówił dalej profesor Simon.