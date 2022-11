Suchowola koło Staszowa. Kobieta cofała, wyczuła pod kołami przeszkodę. Na ziemi leżał mężczyzna, nie przeżył

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godziny 18.30 w miejscowości Suchowola (powiat staszowski, woj. świętokrzyskie). Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego przez samochód osobowy.

Policja: mężczyzna leżał na ziemi, był prawdopodobnie pijany

- 35-latka tłumaczyła policjantom, że nie widziała tego mężczyzny. Jest to droga prowadząca przez wieś, nieoświetlona. Kobieta mówiła, że podczas cofania poczuła opór, a silnik jej samochodu zgasł. Zapaliła go ponownie i znów zaczęła cofać. Wtedy zauważyła, co się stało - przekazała w rozmowie z tvn24.pl młodsza aspirant Joanna Szczepaniak, oficer prasowa staszowskiej policji.