"Dzisiaj Lewica zdradziła opozycję. W pewnym sensie zdradziła także demokrację w Polsce"

Dzisiaj partnerem Lewicy był rząd, który słynie z tego, jak potrafi dawać wyłącznie swoim. Jeżeli te pieniądze pójdą na Obajtków, na samorządy pisowskie, a nie trafią do Polaków – pełna odpowiedzialność za to spadnie na Lewicę – mówił na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. W jego opinii "Lewica zdradziła opozycję".

We wtorek rano odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy . Politycy Lewicy sami wystąpili o taką rozmowę i przedstawili swoje postulaty dotyczące planu. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Po spotkaniu przedstawiciele Lewicy przekazali na konferencji prasowej, że wynegocjowali między innymi 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych oraz to, że 30 procent z KPO trafi do samorządów oraz 300 mln euro trafi na wsparcie dla branży gastronomicznej i hotelarskiej. Ma też powstać komitet monitorujący wydatki z udziałem m.in. związków zawodowych. - Rząd zgodził się na wszystkie warunki – podsumował europoseł Robert Biedroń. Dodał, że negocjowane były szczegóły, takie jak kwoty wsparcia, plan wdrażania czy skład komitetu monitorującego. - Zobaczyliśmy chęć współpracy rządu – dodał.

Sienkiewicz: dzisiaj Lewica zdradziła opozycję

- Rzecz idzie o pieniądze z Unii Europejskiej dla wszystkich Polaków. Olbrzymie pieniądze, dzięki którym możemy stanąć na nogi po pandemii. Rzecz idzie o to, by były to pieniądze dla wszystkich Polaków, a nie tylko Polaków z legitymacjami PiS – mówił w czasie konferencji prasowej w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.