- Panu prezydentowi jestem zobowiązany tym bardziej, że zdecydował się na udział, mimo absencji kluczowych polityków PiS, na czele z byłymi premierami i prezesem partii - dodał. - Natomiast uważam, że krytyka pana prezydenta jest chybiona, ale problem o wiele poważniejszy. Widać wyraźnie, że pan prezydent nie godzi się, przynajmniej od czasu, gdy zmienił się rząd, z obowiązującą w Polsce konstytucją, której artykuł 146 jednoznacznie stwierdza, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną i która prezydenta zobowiązuje do współdziałania z rządem w tej dziedzinie - kontynuował szef polskiej dyplomacji.

Sikorski o programie Nuclear Sharing

Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do pytań o poniedziałkową wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy deklarującego "gotowość" Polski do uczestnictwa w programie Nuclear Sharing, czyli rozmieszczenia rakiet z głowicami nuklearnymi na terytorium Polski. - Polityka nuklearna Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest sprawa, o której się rozmawia w Brukseli na najbardziej tajnych naradach. Jak poprzednio byłem ministrem spraw zagranicznych - teraz jeszcze wszystkich certyfikatów nie dostałem - to miałem dopuszczenie do tajemnicy na poziomie to się nazywało bodajże Cosmic Atomic Crypto, żeby wziąć udział w naradzie dotyczącej polityki nuklearnej - mówił.