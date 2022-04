PiS przegrywa głosowanie w Sejmie. Sławomir Nitras zachowa immunitet

W październiku 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sławomira Nitrasa.

Jedna z sytuacji, do której odnosiła się prokurautra, miała miejsce w lipcu 2020 roku. Doszło wtedy do konfrontacji Nitrasa i Kalety na schodach przy oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie.

Nitras zachowa immunitet

Schody niezgody. Co wydarzyło się przy "Czajce"?

Mikrofony na potrzeby konferencji przeniesiono na dach zbiorników retencyjnych, na który prowadziły wąskie metalowe schody. W pewnym momencie Kaleta zaczął po nich wchodzić. Podszedł do niego Nitras i przytrzymał go w pół. Oznajmił, że go nie wpuści, bo jest to konferencja tylko dla dziennikarzy. Wtedy doszło między posłami do przepychanki.