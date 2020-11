"Czarno na białym było widać strach samego Kaczyńskiego"

Podczas środowych obrad Sejmu doszło do wymiany zdań między przedstawicielami opozycji a prezesem PiS i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Z mównicy sejmowej zwróciła się do niego posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Wielichowska.

- Panie premierze Kaczyński, to się dzieje teraz na ulicy. Policjant naruszył moją nietykalność cielesną. Złamał mi legitymację. Wiedział, że jestem posłem, wiedział, że interweniuję, bo zatrzymujecie na ulicy młodych ludzi. Podpalił pan emocje w środku pandemii. Co pan dzisiaj zrobił z Warszawą? Sejm jest wielką twierdzą, niech pan wyjdzie i powie, co pan robi – mówiła , nawiązując do protestów społecznych w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.