"Nie chcę, żeby tak Polska wyglądała". Na prezesa PiS czekali nie tylko sympatycy

Nieznani sprawcy otworzyli ogień w jednym z barów w meksykańskim mieście Iraputo - poinformowały władze lokalne. Zginęło co najmniej 12 osób, a trzy zostały ranne - podaje CNN. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. To kolejna strzelanina ze skutkiem śmiertelnym, do jakiej dochodzi w stanie Guanajuato, w którym od lat trwa brutalna wojna między rywalizującymi gangami narkotykowymi.