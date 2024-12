"Nie ma środków", ale "siedzimy przy stole, rozmawiamy". Siemoniak o proteście policjantów

Ogólnokrajowy protest policji

"Protest będzie trwał do momentu, aż władze wykażą wolę do poważnych negocjacji i podjęcia realnych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów. To MSWiA ponosi pełną odpowiedzialność za to, że sytuacja doprowadziła do eskalacji napięcia i zmusiła nas do podjęcia tej decyzji" - zapowiedzieli funkcjonariusze.