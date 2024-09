Premier: zapłacimy za obecność w hotelach

czytaj dalej

"Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone" - poinformowała szefowa komisji Magdalena Sroka. Według ustaleń tvn24.pl, z opinii wynika, że możliwe jest przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości, jednak jednym z warunków jest to, by sesja trwała do dwóch godzin, a następnie była przerwa.