Postępowanie dyscyplinarne i śledztwo wobec zaufanego człowieka Ziobry

Szereg nieprawidłowości

Rzecznik wylicza je w 13 punktach. Dotyczą one głównie zwłoki między innymi w dekretacji spraw i przydzieleniu ich do referatu właściwego prokuratora, w podejmowaniu decyzji o przejęciu sprawy do dalszego prowadzenia, w podejmowaniu czynności postępowania przygotowawczego po wyłączeniu materiałów śledztwa do prowadzenia w odrębnym postępowaniu, w podejmowaniu decyzji o umorzeniu przed wszczęciem śledztwa, w rozpoznawaniu zażaleń na postanowienia prokuratorów.