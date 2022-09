Odbierają coraz mniej odpadów. Prezydent Nowego Sącza obawia się, że mogą być spalane w domowych piecach

Jak poinformował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, od niedawna pracownicy miejskiej spółki gospodarującej odpadami odbierają od mieszkańców mniej śmieci. Zmniejszyła się ilość wyrzucanej przez mieszkańców tektury i papieru, ale także liczba plastikowych opakowań. - Mamy zdecydowanie mniej zbieranych odpadów i to szczególnie takich, które, przynajmniej teoretycznie, nadają się do spalenia (...). To niepokojące, bo być może są to przygotowania przed okresem grzewczym - powiedział reporterce TVN24 samorządowiec. Dodał, że zazwyczaj ilość zbieranych odpadów rośnie.