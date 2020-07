Nacjonaliści przeszli ulicami Katowic. Miasto zapowiada pozew

Zgromadzenie organizowane przez Nacjonalistyczny Górny Śląsk zostało zgłoszone pod hasłem: "Katowice miastem nacjonalizmu". Jego uczestnicy zebrali się w sobotę na placu Miarki w Katowicach między innymi pod flagami Obozu Narodowo-Radykalnego i z banerami o treści: "It is ok to stay white", "Front oczyszczenia narodowego".