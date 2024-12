Pytany o spekulacje na temat miejsca pobytu i ewentualnego przemieszczania się Romanowskiego na terenie UE, do Węgier, prezes NRA odpowiedział, że decyzja rządu węgierskiego "otwiera mechanizm ochrony międzynarodowej". - To jest autonomiczna decyzja rządu węgierskiego czy być może decyzja samego premiera Orbana. I to, co jest chyba istotne w tej sprawie: każdy się broni tak, jak uważa - dodał.