Czarnek: podpisałem rozporządzenie, którym na dwa tygodnie zamykamy przedszkola

"Wszystkie obostrzenia i wyłączenia w oświacie są do 9 kwietnia. Co dalej? Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności. Jeśli jako społeczeństwo ją wykażemy, to umożliwimy powrót dzieci do przedszkoli i szkół jeszcze w kwietniu" - dodał minister w kolejnym wpisie na Twitterze.