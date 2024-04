Trzecia Droga "pracuje nad najlepszymi kandydatami", jeden minister z PSL będzie kandydował na europosła

Jedynym ministrem z ramienia PSL, który będzie się ubiegał o mandat europosła, będzie minister rozwoju Krzysztof Hetman. Więcej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego z rządu nie przewidujemy - przekazał w "Kropce nad i" w w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Michał Szczerba, który sam będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, mówił, że jest "absolutnie przekonany, że to będzie najważniejsza kadencja Parlamentu Europejskiego w historii". Zapewnił jednocześnie, że komisja śledcza do spraw afery wizowej, której przewodniczy, "wykona swoją robotę".

Termin rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego upływa 2 maja. W środę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach, znaleźli się wśród nich także obecni ministrowie rządu - Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka i Marcin Kierwiński.

PiS jeszcze formalnie nie ogłosił swoich kandydatów, ale wśród nazwisk, które pojawiają się jako potencjalni kandydaci w wyborach do europarlamentu, wymienia się byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także byłego szefa TVP Jacka Kurskiego i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Zgorzelski: jedynym ministrem z ramienia PSL, który będzie kandydował do PE, będzie Krzysztof Hetman

O kandyatach w wyborach do europarlamentu dyskutowali w "Kropce nad i" w w TVN24 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z klubu PSL-Trzecia Droga oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji śledczej ds. zbadania afery wizowej, który także jest jednym z kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Piotr Zgorzelski przekazał, że najpóźniej w poniedziałek 29 maja swoich kandydatów przedstawi Trzecia Droga. - Pracujemy nad najlepszymi kandydatami - zapewnił. Przekazał, że jedynym ministrem z ramienia PSL, który będzie się ubiegał o mandat europosła, będzie minister rozwoju Krzysztof Hetman. - Więcej kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego z rządu nie przewidujemy - powiedział.

- Chodzi o to, że ten zaciąg we wszystkich partiach demokratycznych, które stworzyły koalicję 15 października, musi być jak najmocniejszy. My nie możemy doprowadzić do tego, żeby PiS odtrąbił, że dziesiąte wybory z kolei już wygrał - dodał Zgorzelski.

Politycy byli pytani, czy obecność ministrów na listach kandydatów do PE to ucieczka z rządowych ław, wicemarszałek Sejmu odparł, że to jest "wzięcie odpowiedzialności za to, co może zdarzyć się z Unią Europejską". - Wiemy o tym, że środowiska prawicowe, nacjonalistyczne w całej Europie osiągają - niestety dla demokracji, niestety dla projektu Unii Europejskiej - coraz większe poparcie w niektórych krajach. Oni odgrażają się, że prawdopodobnie staną się drugą siłą polityczną w Unii Europejskiej - dodał.

Szczerba: to będzie najważniejsza kadencja Parlamentu Europejskiego w historii

Michał Szczerba mówił, że jest "absolutnie o tym przekonany, że to będzie najważniejsza kadencja Parlamentu Europejskiego w historii". - Widzimy, co się dzieje na Wschodzie, widzimy, że nowym tematem, którym zajmie się Parlament Europejski, będzie bezpieczeństwo - kontynuował. Mówiąc o swojej kandydaturze, zapewnił, że komisja śledcza, której przewodniczy, "wykona swoją robotę". Przekazał, że jej prace powinny zakończyć się w czerwcu. - Rozpoczęliśmy już pisanie sprawozdania. Mamy dokładny harmonogram przesłuchań na maj. I będzie bardzo dobre sprawozdanie, które, (...), pokaże wszystkie deficyty polityki wizowej, pokaże jak naprawić wszystkie błędy, ale przede wszystkim będą konkretne zawiadomienia do prokuratury na polityków PiS-u, którzy w mojej opinii nie dopełnili swoich obowiązków - powiedział poseł KO.

W kontekście komisji śledczej ds. afery wizowej Szczerba przypomniał poniedziałkowe zeznania Kamińskiego w tej sprawie. - Mariusz Kamiński przyznał się do tego na komisji, (że - red.) wiedział o tej aferze korupcyjnej, (...). Rozmawiałem z panem ministrem Siemoniakiem. Będziemy chcieli odtajnić dużą część materiałów, które nie zagrażają polskiemu bezpieczeństwu. Po to, żeby ludzie zobaczyli, jak Kamiński dostawał raporty na stół, każdego tygodnia, ze wszystkich służb specjalnych i (wówczas rządzący - red.) nic sobie z tego nie robili - powiedział.

Zgorzelski: to jest najlepszy przepis na ławę oskarżonych

Zgorzelski, odnosząc się do wciąż nieoficjalnych jeszcze kandydatów PiS-u w eurowyborach, stwierdził, że "to jest najlepszy przepis na ławę oskarżonych". O Jacku Kurskim mówił, że "zrobił "jedną straszną rzecz", która - jego zdaniem - "jest zbrodnią". - A mianowicie podzielił polskie społeczeństwo, podzielił polską wspólnotę, kierując szczujnią, która napuszczała jednych na drugich, generowała tylko i wyłącznie hejt i nienawiść. I taki człowiek w nagrodę dostaje miejsce do Parlamentu Europejskiego - skomentował.

Szczerba stwierdził, że "PiS wkłada na listy krętaczy, złodziei, kryminalistów, nawet już tych ułaskawionych, ale przede wszystkim ludzi, którzy nie mają żadnego moralnego prawa, żeby być naszymi ambasadorami w Parlamencie Europejskim i reprezentować nas". - To będzie - z punktu widzenia PiS-u - kadencja kompromitacji, jeżeli się okaże, że zaraz będziemy mieli swoisty proces uchylania immunitetów Kamińskiemu, Wąsikowi, Obajtkowi, czy też Bielanowi - dodał poseł KO.

Zgorzelski: to jest najlepszy przepis na ławę oskarżonych TVN24

Autorka/Autor:mjz/tr

Źródło: TVN24