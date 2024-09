Janusz Kowalski wrócił do PiS. "Prezes pogratulował mi"

Poseł Janusz Kowalski poinformował w poniedziałek, że po 22 latach ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. "Nie ma wrogów na prawicy, cały obóz konserwatywny, narodowy, suwerennościowy powinien być dzisiaj w PiS-ie" - ocenił.

Kowalski w poniedziałek w Studiu PAP, pytany o to, czy zamierza wstąpić do PiS - po tym jak w czerwcu opuścił szeregi Suwerennej Polski, jednocześnie pozostając w klubie PiS - potwierdził, że właśnie dołączył do partii.

- W zeszłym tygodniu prezes PiS Jarosław Kaczyński pogratulował mi ponownego wejścia do Prawa i Sprawiedliwości. Jestem już członkiem partii i uważam, że wokół PiS powinna gromadzić się cała prawica po to, by wygrać wybory prezydenckie w 2025 roku i parlamentarne w 2027 roku. Nie ma wrogów na prawicy, cały obóz konserwatywny, narodowy, suwerennościowy powinien być dzisiaj w PiS-ie - ocenił Kowalski.

Zdaniem polityka wyzwania, które stoją przez polską prawicą, w tym wybory prezydenckie w 2025 roku wymagają jej pełnej integracji i ma nadzieję, że również jego koledzy z Suwerennej Polski podczas kongresu PiS 12 października postanowią o dołączeniu do tej partii.

Jarosław Kaczyński w Sejmie PAP/Marcin Obara

Początek nowego rozdziału Zjednoczonej Prawicy

Jak mówił, odszedł z Suwerennej Polski, "dając pewnego rodzaju sygnał, że może warto rozważyć integrację z Prawem i Sprawiedliwością". - To dlatego, że ta cała koncepcja tak zwanej demokracji walczącej premiera Donalda Tuska, czyli łamania praworządności, nierespektowania prawa, wymaga ekstraordynaryjnych działań - ocenił.

Pytany o to, czy oznacza to koniec SP w obecnym kształcie odparł, że to przede wszystkim początek nowego rozdziału Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że wszyscy politycy funkcjonujący w klubie PiS powinni działać w ramach jednej organizacji partyjnej, aby "nie było napięć" i by można skupić się na wspólnym budowaniu struktur oraz przygotowań do kolejnych wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europejskich i samorządowych.

Janusz Kowalski Leszek Szymański/PAP

Pierwotnie kongres PiS, na którym prawdopodobnie miało dojść do połączenia PiS i SP, miał się odbyć 28 września, jednak został przełożony na 12 października.

Janusz Kowalski do parlamentu po raz pierwszy dostał się w 2019 roku. W latach 2014–2015 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Opola. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019–2021 oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2022–2023.

Autorka/Autor:momo/kg

Źródło: PAP