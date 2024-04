Czarzasty przypomina historię słynnego zdjęcia ze Staniszkis

Bardzo ceniłem profesor Jadwigę Staniszkis za otwartość na innych ludzi, za mądrość, ona wiedziała, co mówi - tak zmarłą socjolożkę i politolożkę wspominał w "Kropce nad i" w TVN24 Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. Przypomniał też okoliczności powstania słynnej fotografii sprzed ponad 40 lat.

Historia zdjęcia Staniszkis i Czarzastego z 1981 roku

- To była sesja dotycząca dokładnie (wydarzeń - red.) 1956 roku w Poznaniu. Ja byłem działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich, (...). Ona była wybitną działaczką i doradczynią opozycji. No i wspólnie w Audytorium Maximum, przy wielkiej ilości studentów i studentek, dała wykład na temat opozycji, na temat kryzysów, skąd się biorą kryzysy, ona miała genialnie ten temat opanowany - mówił Czarzasty.

- Ceniłem ją bardzo i cenię za otwartość dla innych ludzi, za mądrość. Ona wiedziała, co mówi. Był taki czas, że ona na przykład popierała PiS, ale jak zobaczyła, że ten PiS źle rządzi, to mówiła o tym. To rzadka cecha mówić prawdę - dodał polityk.