Koncert TVP "Cud życia" z udziałem włoskiego tenora Andrei Bocellego, który wyemitowano w 2021 roku, kosztował co najmniej 4,5 miliona złotych - pisze Onet. Telewizja publiczna za czasów Jacka Kurskiego miała podpisać umowy na organizację tego i kilkudziesięciu innych koncertów z firmą gwiazdora disco polo, choć miała swoją Agencję Kreacji Rozrywki i Oprawy. Nowa ekipa TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie organizacji koncertu "Cud życia".

4 kwietnia 2021 roku podczas Świąt Wielkanocnych w TVP wyemitowano koncert "Cud życia". To wtedy widzowie rządowej wówczas telewizji mogli obejrzeć występ włoskiego artysty Andrei Bocellego. Tenor zaśpiewał wielkie przeboje, w tym hit "Con te partirò (Time to say goodbye)".

Onet: koncert w TVP za 4,5 miliona złotych

Onet: 40 koncertów dla TVP

Onet pisze, że Stars of Poland pojawia się w kosztorysach jeszcze co najmniej 20 koncertów organizowanych przez World Media dla TVP. Jej siedziba mieści się w jednym z bloków na warszawskim Wawrzyszewie. Jednak w Krajowym Rejestrze Sądowym jest informacja, że wcześniej była zarejestrowana w mieszkaniu na Pradze Południe. Pod tym samym adresem mieści się dziś spółka World Media - pisze portal.

Według informacji, do których dotarł portal, do 2019 roku World Media zorganizowała dla TVP ponad 40 koncertów, w tym "Benefis zespołu Boys", "Wakacyjna trasa Dwójki", "Cała Polska śpiewa Janowi Pawłowi II" czy "Murem za polskim mundurem" i wspominany już "Cud życia". Jak podał Onet, przychód World Media w 2018 roku wyniósł 9,1 miliona złotych, rok później 15,6, w 2020 roku (pandemia) 11,9, w 2021 roku aż 24,5, a w 2022 roku 26,7 miliona złotych.

Sylwester Marzeń w Zakopanem

Z informacji Onetu wynika, że umowa opiewała na 622 tysiące dolarów (około 2,5 miliona złotych). To o tyle zaskakujące, że rok później Telewizja Polska ściągnęła na Sylwestra do Polski zespół Black Eyed Peas, podpisując umowę z amerykańskim agentem kapeli bez żadnych polskich pośredników. Tyle że wtedy nie było już na Woronicza Jacka Kurskiego - zauważa portal.

Nowa ekipa TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury

Kurski: firma Klatta była kreatywna i pomysłowa

Jacek Kurski na pytania zadane przez Onet mówił, że do World Media miała przekonać go "rzadko spotykana w branży kreatywność i pomysłowość jak choćby m.in. w przypadku propozycji zorganizowania koncertów kolęd za granicą, ale w miejscach bliskich sercom milionów Polaków jak Wilno, Lwów czy Chicago", a firma Klatta miała mieć "wyjątkowo dobre kontakty z managerami zagranicznych gwiazd".

"Wyszło gorzej i drożej. TVP jak dziecko we mgle zapłaciła za występ Mel C, a artystka zrezygnowała z występu na Sylwestrze po podpisaniu umowy i otrzymaniu zapłaty. Na tym samym wydarzeniu doszło do skandalu z zespołem Black Eeyed Peas, (któremu zapłacono z góry kwotę dwukrotnie wyższą niż jakąkolwiek wydatkowana w czasach mojej prezesury na jakąkolwiek gwiazdę) i który pomimo tego dopuścił się niestosownej demonstracji ideologicznej na scenie, sprowadzając TVP do roli bankomatu i petenta" - napisał Kurski w odpowiedzi na pytania Onetu.