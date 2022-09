Donald Tusk o drożyźnie. "Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć"

Przewodniczący PO Donald Tusk odniósł się na Twitterze do wzrostu cen żywności. "To nie sondaż, to prawdziwe wyniki" - napisał w mediach społecznościowych, wskazując na ponad 90-procentowy wzrost ceny cukru czy blisko 60-procentowy w przypadku margaryny. "Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć!" - dodał.

"To nie sondaż, to prawdziwe wyniki: cukier 92%, olej 73%, margaryna 58%, masło 45%, mąka 38%, ryż 30%. Tyle podrożały rok do roku! Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć!" - napisał w poniedziałek na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Analiza wzrostu cen żywności

Jak wynika z przedstawionej w poniedziałek przez Polską Agencję Prasową cyklicznej ogólnopolskiej analizy cen detalicznych autorstwa UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych, w sierpniu 2022 roku w sklepach było drożej średnio o 23,7 proc. (w lipcu tego roku o 18,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku. Zdrożały wszystkie z 12 analizowanych kategorii produktów i wszystkie notowały dwucyfrowe wzrosty cen.

Z analizy wynika, że najbardziej podrożały produkty tłuszczowe - o 58,9 proc. (licząc rok do roku). W przypadku oleju to 73,2 proc., margaryny - 58,4 proc., a masła - 45,2 proc. Według ekspertów ta kategoria, która w ostatnich miesiącach najbardziej dokładała się do wzrostów cen, znowu zaczęła mocniej rosnąć i w głównej mierze to ona ogólnie napędza spiralę drożyzny w Polsce.

Drugie w zestawieniu najwyższych wzrostów cen były produkty sypkie. W tej kategorii najbardziej podrożał cukier - o 92,2 proc., mąka o 37,9 proc. i ryż o 29,9 proc.

