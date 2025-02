Czy ministra klimatu obawia się rekonstrukcji? "Nie mam czasu o tym myśleć, bo pracujemy"

- Za nami bardzo dobry, przepracowany rok. Postawiliśmy polską energetykę z kolan - mówiła w programie "#BezKitu" w TVN24 Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050-Trzeciej Drogi, ministra klimatu i środowiska. Pytana, czy możliwe jest przedłużenie zamrożenia cen energii, odparła, że jej resort nie wyklucza "dalszych interwencji". Gościem programu był także doktor inżynier Radosław Nielek, dyrektor NASK.

Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050-Trzeciej Drogi, ministra klimatu i środowiska, mówiła w "#BezKitu" w TVN24 o tym, co udało się zrobić zarządzanemu przez nią resortowi od czasu przejęcia władzy.

- Za nami bardzo dobry, przepracowany rok. Premier ostatnio chwalił energetykę, mówiąc, że jesteśmy energetycznym placem budowy. I to prawda. Udało się bardzo wiele zrobić przez te trochę już ponad 12 miesięcy - mówiła.

- Podnieśliśmy polską energetykę z kolan, bo groziły nam po prostu blackouty - dodała i wskazywała, że poczyniono też "rekordowe inwestycje w odnawialne źródła energii" i w renowację sieci.

"Nie mam czasu myśleć o rekonstrukcji, bo pracujemy"

Ministra była też pytana, czy nie obawia się zapowiadanej przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcji rządu.

- Nie mam czasu myśleć o rekonstrukcji, bo pracujemy. A jak będzie taka decyzja, to wrócę do pracy w tych samych obszarach do Sejmu, bo na tym się znam. Więc tam też, w razie czego, etat na mnie czeka. Będę się zajmować tym samym, tylko na poziomie posłanki - odparła.

Co z cenami energii? "Nie wykluczamy dalszych interwencji"

Szefowa resortu klimatu i środowiska była także pytana, czy jest możliwe przedłużenie zamrożenia cen energii.

- Na ten moment podjęliśmy decyzję o zamrożeniu do końca trzeciego kwartału. Ale w kwietniu mamy nowy przegląd taryf. Robimy to częściej niż nasi poprzednicy. Bo te ceny są bardzo dynamiczne na rynku hurtowym i na tej podstawie będziemy podejmować dalszą decyzję - odpowiedziała.

- Najlepiej oceniają to analitycy bankowi, którzy mówią, że wzrostu inflacji z powodu cen nie będzie, bo wierzą rządowi, że albo zamrozi dalej ceny, albo obniżymy taryfy do poziomu dzisiejszych cen ustawowych. Nie wykluczamy dalszych interwencji. Na pewno będziemy dbać o to, by zabezpieczyć interesy polskich rodzin - zapewniła Paulina Hennig-Kloska.

Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie"

Gościem programu był także doktor inżynier Radosław Nielek, dyrektor NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Mówił o tym, z jakimi próbami oszustw w sieci obecnie najczęściej się spotykamy. - Mamy do czynienia z różnego typu atakami i próbami wyłudzenia od nas danych, a często pieniędzy. Na końcu tym, którzy nas atakują, chodzi o to, żeby na tym zarobić. Więc nawet jeśli pozyskują nasze dane, to często po to, żeby korzystając z tych danych, zarobić albo korzystając z tych danych, oszukać kogoś innego - tłumaczył.

- Musimy być też świadomi, że przestępcy, korzystając z dość prostych na końcu mechanizmów psychologicznych, starają się wytworzyć w nas przekonanie o tym, że musimy to zrobić natychmiast, zaraz, że jeśli tego nie zrobimy, pojawi się jakaś strata u nas - dodał.

Wskazywał, że są "setki tysięcy incydentów rocznie". - Trochę trudno mi sobie wyobrazić internautę w Polsce, który w ciągu roku nie spotyka się przynajmniej z próbą wyłudzenia od niego danych czy z próbą oszustwa go - powiedział.

Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie" dotyczących prób oszustwa w sieci TVN24

Kampania prezydencka "narażona na wpływ różnych krajów"

Dyrektor NASK mówił także o zagrożeniach związanych z dezinformacją pojawiającą się w ramach kampanii przed wyborami prezydenckimi.

- Ta kampania, jak większość kampanii także w przeszłości, jest oczywiście narażona na wpływ różnych krajów, najczęściej tych, które nam niespecjalnie dobrze życzą i próbują w związku z tym promować pewną agendę - powiedział.

- Jak popatrzymy na otoczenie geopolityczne, to jest dość oczywiste, że Rosja jest jednym z takich krajów, który ma pewną agendę w Polsce i zależy jej na takich, a nie innych rozstrzygnięciach. I nie mówię tu o rozstrzygnięciach w kontekście zwycięstwa tej czy innej partii politycznej, tylko raczej o rozstrzygnięciach w kontekście dostarczania lub nie broni Ukrainie, czy w kontekście takich czy innych decyzji na poziomie Unii Europejskiej, za którymi Polska może lobbować - podsumował Radosław Nielek.

Autorka/Autor:mjz/ads

Źródło: TVN24