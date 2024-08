Prawda i realizm

czytaj dalej

Rosjanie przypuścili w poniedziałek masowy atak na terytorium Ukrainy. Dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk przekazał, że okupanci wystrzelili w poniedziałek na Ukrainę 127 pocisków rakietowych i 109 dronów szturmowych, z czego 102 pociski i 99 bezzałogowych statków powietrznych zostało zestrzelonych. Nazwał to "największym atakiem powietrznym". Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimir Putin jest "chorą istotą", ale "robi to, na co pozwala mu świat".