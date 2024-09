Tranzytowa droga krajowa 33 zalana

czytaj dalej

- Niż, który przyniósł ulewne deszcze w Polsce i Czechach jest nie do końca przewidywalny. Prognozy w ciągu ostatnich 48 godzin zmieniały się, ale generalnie nie są one optymistyczne. To, co czeka nas tej nocy i być może także przez część niedzieli, to będą opady w wielu miejscach większe, właściwie rekordowe - powiedział premier Donald Tusk po odprawie służb w Nysie. Szef rządu przyjechał na Śląsk Opolski w związku z zagrożeniem powodziowym w regionie.