Nad Odrą budują ścianki i apelują do ministra transportu: zabierzcie od nas tranzyt

W Krośnie Odrzańskim praca wre. Nad Odrą "wyrastają" kolejne ścianki szczelne - to one mają uchronić miasto przed ewentualnym zalaniem, gdy dotrze fala kulminacyjna z południa Polski. Przygotowania mogłyby iść jeszcze sprawniej gdyby nie korki spowodowane ruchem wahadłowym na moście na Odrze. Burmistrz miasta apeluje o pomoc do ministra transportu. - Potrzebujemy decyzji tu i teraz - mówi Grzegorz Garczyński.

Krosno Odrzańskie jest położone nad Odrą i Bobrem (woj. lubuskie). - Cieszymy się, że jesteśmy w tak malowniczym miejscu, ale w obecnej sytuacji jaką mamy to jest koszmar. Woda z Bobru już osiąga stan kulminacyjny. Wpływa do Odry za miastem. Miejmy nadzieję, że wpłynie zanim przyjdzie największa woda z południa. Na razie wszystko wskazuje na to, że te dwie fale się nie skumulują - mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Kostrzyna. Miasto było już dwukrotnie zalewane w 1997 i w 2010 roku.

Kostrzyn Odrzański - trwa budowanie ścianek nad Odrą (19.09.2024) TVN24

Stan wody w Odrze sukcesywnie się podnosi i osiągnął już stan alarmowy. - Z poniedziałku na wtorek ma być najwyższa woda. To może być 5,5 metra. Szykujemy się na najgorsze. Śledzimy komunikaty, ale one dla nas brzmią bardzo źle. We Wrocławiu spodziewano się niższej wody, a jest wyższa - mówi burmistrz.

Dlatego w Kostrzynie tak jak i w innych miastach trwają przygotowania. Po raz pierwszy zdecydowano się na postawienie tak zwanych ścianek szczelnych. W ich montażu pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. - Sukcesywnie budujemy te ścianki. To już trzeci etap prac. Mamy tych ścianek sporo dookoła dolnego miasta. Cały wał ma długość 2700 metrów. Od frontu Odry też mamy takie konstrukcje - wylicza Garczyński i dodaje: to będzie dla nas chrzest bojowy.

Apel do ministra: błagamy, zabierzcie stąd ruch tranzytowy

Władze Krosna Odrzańskiego zwracają uwagę na to, że dużym problemem w przygotowaniach do nadejścia fali wezbraniowej są korki w mieście spowodowane remontem mostu na Odrze. To inwestycja Wód Polskich. W związku z tymi pracami na moście wprowadzono 2 września ruch wahadłowy, co powoduje duże korki w mieście. Teraz, gdy przez przeprawę przejeżdżają ciężarówki z piaskiem, transporty z ściankami oraz służby, jest to szczególnie uciążliwe.

Mieszkańcy otrzymują ulotki z podstawowymi informacjami TVN24

Dlatego burmistrz wystosował pismo do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zwraca się z prośbą o wstrzymanie ruchu tranzytowego. - Wiem, że była interwencja wojewody podczas ogólnopolskiego sztabu kryzysowego, ale my potrzebujemy decyzji tu i teraz. Tranzyt musi zniknąć, bo utrudnia nam życie, a najgorsze przed nami. Nie wiemy, co się wydarzy - dodaje Garczyński.

