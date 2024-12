Po interwencji policjantów zmarł 27-latek. Minister zabrał głos

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak odniósł się do wydarzeń, do których doszło w maju w Inowrocławiu. To wtedy, po interwencji dwóch policjantów, śmierć poniósł 27-latek. Zdaniem Siemoniaka "ta śmierć nie miała prawa się wydarzyć". Dodał, że w tej sprawie nikt nikogo nie krył, a byli policjanci są w areszcie.