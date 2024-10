"Właśnie pojawiły się informacje, że producent alkotubek spojrzał w końcu na sprawę trzeźwym okiem i wycofa to świństwo z rynku" - napisał Szymon Hołownia. Podkreślił jednak, że dla niego nie kończy to sprawy.

"Będziemy pracować nad rozwiązaniami, które mają chronić nasze dzieci, a dziś jeszcze składam pismo do prezesa UOKiK, zapraszam go do Sejmu - chcę wiedzieć, co się stało, i co możemy zrobić, żeby nie stało się nigdy więcej" - przekazał marszałek.