Ksiądz w kazaniu miał mówić o posłance KO i "skandalu". Ta nazywa to językiem nienawiści

Atakował Platformę za "lekceważenie spraw rolników"

Tydzień później ksiądz miał przepraszać zgromadzonych za to, że 5 maja w porę nie zareagował. 12 maja – jak słyszymy na nagraniu, które do posłanki wysłał jeden z uczestników mszy – atakował podczas kazania Platformę Obywatelską za to, że - jak stwierdził – "lekceważy sprawy rolników", a część wiernych jeździła do Warszawy na protesty.