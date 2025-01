Pożegnali tragicznie zmarłego ratownika

Wiceminister: Oddał życie służbie

- W ten zawód jest wpisane poświęcenie, a nawet ofiara, ale nie z rąk tych, którym się jedzie pomagać. To jest sytuacja nienaturalna. To nie jest sytuacja, którą można zaakceptować – stwierdził Konieczny. Zastrzegł, że nie jest to sytuacja, nad którą można przejść do porządku dziennego. - Tak to wyglądać nie może – podkreślił.